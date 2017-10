Ísis Valverde, Paolla Oliveira e Juliana Paes são destaques de "A Força do Querer" João Miguel Júnior / TV Globo/Divulgação

Bibi

TV Globo / Divulgação

A personagem interpretada por Juliana Paes começou a novela mostrando que intensidade é seu sobrenome. Logo no início, abandonou o relacionamento estável com Caio (Rodrigo Lombardi) para se entregar a uma história de amor com Rubinho (Emilio Dantas). Bibi tem um filho com Rubinho e passa por uma vida de dificuldades financeiras. Desemprego, demissões em sequência, ameaças de despejo. Mas esses problemas ficam pequenos quando a estudante de Direito descobre que o marido foi preso suspeito de ligação com o tráfico de drogas.

Bibi (Juliana Paes) e Rubinho (Emilio Dantas) Maurício Fidalgo / TV Globo/Divulgação

Aí a casa cai de fato. Bibi acredita na inocência de Rubinho e luta com todas as armas que tem para provar que ele não é bandido. Mas, aos poucos, ela descobre que o marido não é nenhum santo e, por amor, acaba cada vez mais enredada no mundo do crime. Bibi, a "perigosa", coloca fogo no restaurante de Dantas (Edson Celulari), já que o local continha provas contra o marido. Esse foi um dos marcos da virada da personagem, que passou de mulher apaixonada à líder do crime deslumbrada com as riquezas. A fuga de Rubinho da prisão leva Bibi para a favela e a estudante de Direito se envolve cada vez mais nas "transações comerciais ilícitas".

Bibi (Juliana Paes) e a amante do marido, Carine (Carla Diaz) TV Globo / Reprodução

As mentiras do marido continuam, já que ele tem uma amante embaixo do nariz de Bibi. Em meio a isso tudo, ela vira foragida da Justiça, precisa armar planos para polícia e continua cedendo aos caprichos do marido. Nessa reta final, a personagem resolve dar um rumo para a vida. Larga Rubinho e e decide abrir um brechó na comunidade.

Ritinha

TV Globo / Divulgação

A história da jovem vivida por Isís Valverde começa no interior do Pará. Com muita autoestima e pouco juízo, a sereia (ela chega a usar uma cauda de vez em quando) vive um romance intenso com Zeca (Marco Pigossi), construído desde a infância dos dois. Eles se casam, mas o amor profundo do casal é abalado com a chegada de Ruy (Fiuk).

Instagram / Reprodução

Ritinha foge com o empresário para o Rio de Janeiro e se casa novamente – mesmo sem ter se separado de Zeca. Grávida, Ritinha começa uma nova vida ao lado de Ruy, mas o passado com Zeca segue a assombrar sua vida. Ela não consegue se desligar o antigo amor, que também passa a viver no Rio – e mergulha em um mar de mentiras sem fim, já que só pensa em si.

Zeca (Marco Pigossi) e Ritinha (Isís Valverde) João Miguel Júnior / TV Globo

Ritinha (Isís Valverde) e Ruy (Fiuk) TV Globo / Divulgação

Há também a dificuldade de se relacionar com a família de Ruy, que a renega – principalmente a mãe do marido, Joyce. A confusão toma uma proporção tão grande que Ruy perde a cabeça e acaba atirando em Zeca. Nos últimos capítulos, Ruy ainda descobre a bigamia de Ritinha e a verdadeira paternidade de Ruyzinho. Para piorar, a jovem perde a guarda da criança.

Jeiza

Estevam Avellar / TV Globo/Divulgação

Policial linha dura, a personagem de Paolla Oliveira sonha em ser lutadora profissional de MMA. Jeiza é traída pelo namorado, Vitor (Alejandro Claveaux), e decide terminar o relacionamento. Assim, acaba naturalmente se aproximando do vizinho Zeca (Marco Pigossi) e dá chance a um novo amor.

Estevam Avellar / TV Globo/Divulgação

Jeiza (Paolla Oliveira) e Zeca (Marco Pigossi) João Miguel Júnior / TV Globo/Divulgação

O problema é que o namoro com o ex-marido de Ritinha (Isís Valverde) é cheio de altos de baixos. O envolvimento de Zeca com a ex não fica tão bem resolvido como deveria e o MMA também é um ponto de discórdia entre o casal. Além disso, a profissão intensa de Jeiza faz com que ela cruze o caminho de Bibi e Rubinho – e compre uma grande briga com a estudante de Direto. Para piorar, a inimiga número um de Bibi ainda se envolve com o ex da moça, Caio.

Jeiza (Paolla Oliveira), Caio (Rodeigo Lombardi) e Bibi (Juliana Paes) Mauricio Fidalgo / TV Globo/Divulgação