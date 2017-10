Um filme de terror dos mais macabros em pleno horário nobre da Globo. Assim foi a sequência da morte de Irene (Débora Falabella), que encerrou o capítulo de ontem de A Força do Querer.

Encurralada por Eurico (Humberto Martins), Silvana (Lilia Cabral), Garcia (Othon Bastos), Elvira (Betty Faria) e Dantas (Edson Celulari), Irene acabou tendo um fim trágico ao cair no poço do elevador. Só não entendo a questão do "quem matou?", já que parece que a moça caiu sozinha, apesar da presença de tantos inimigos.