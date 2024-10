Paul Cabannes faz post para a filha após sofrerem grave acidente de carro: "Estamos vivos"

O humorista francês Paul Cabannes fez uma publicação no Instagram para a filha na segunda-feira (7), após sofrer um grave acidente de carro com ela. Paul mora no Brasil e voltava de uma apresentação de stand-up no Teatro Polytheama, em Jundiaí (SP), quando o veículo em que estava foi atingido por outro, que estaria acima do limite de velocidade na madrugada de domingo (6). Na legenda das fotos, ele informou que todos os ocupantes estão bem e agradeceu o carinho dos fãs.