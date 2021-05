Com a Palavra Itamar Vieira Junior, de "Torto Arado": "Duvido das pessoas que dizem 'não sou racista', 'não sou machista'" Autor do mais badalado romance brasileiro recente, escritor conta seus próximos projetos e analisa relações sociais no país hoje. Ele é um destaque da FestiPoa Literária, que começa nesta quinta-feira