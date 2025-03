Brasileira encontra Alex Turner, do Arctic Monkeys, nas ruas e aparência do cantor chama a atenção dos usuários

Reações

Aparência de Alex Turner chamou a atenção nas redes sociais

O encontro gerou uma série de reações nas redes sociais, especialmente em relação à aparência do cantor. Muitos fãs comentaram sobre o fato de Turner aparentar estar mais envelhecido do que seus 39 anos.

Outro brincou com a semelhança do cantor da banda britânica, autora de músicas como como Do I Wanna Know? e Fluorescent Adolescent, com o comediante Tatá, antigo membro da Turma do Didi.