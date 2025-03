Will Smith anuncia data de lançamento de seu primeiro álbum após hiato de 20 anos

Will Smith se apresentou no Brasil durante o Rock in Rio 2024. Daniel RAMALHO / AFP

Depois de um hiato de 20 anos, o rapper americano Will Smith anunciou a lançamento de seu álbum por meio de uma publicação no Instagram, no último final de semana. O projeto musical conta com 14 faixas e será lançado no próximo dia 28.

“É oficial! Meu novo álbum “Based on a true story” sai no dia 28 de março. Duas semanas! Faça o pré-save. Estou trabalhando nesse projeto há um tempo e estou ansioso para compartilhá-lo com vocês!”, anunciou Smith.

Based on a true story

O álbum tem parcerias de Smith com artistas como Teyana Taylor e Jac Ross, além de uma colaboração com DJ Jazzy, com quem fez sucesso como dupla na década de 80.

Em janeiro, o rapper já havia lançado Beautiful Scars, single com a participação de Big Sean e Obangain.

Will Smith e a música

Vencedor de um Oscar e quatro Grammys, Will Smith retomou a carreira musical no ano passado, durante sua apresentação no Rock in Rio. Na ocasião, cantou duas músicas que farão parte de seu novo álbum: Work of art, junto a seu filho Jaden, e You can make it.

Seu último álbum foi Lost and Found, em 2005. Ainda na juventude, o talento de Smith foi descoberto quando ainda era o MC Fresh Prince, na TV, ao estrelar a série Um Maluco no Pedaço, sucesso que fez sua fama nos anos 90.

Na série, Will se muda para a mansão de seus tios no bairro de Bel-Air, em Los Angeles. NBC / Divulgação