Primeiros planetários a chegar na fila fazem amizade antes da abertura dos portões neste sábado

O cansaço do primeiro dia de Planeta Atlântida não abateu os primeiros a chegar na fila para o segundo dia do evento. Os portões abriram às 16h deste sábado (1º), mas já tinha planetário em frente à Saba antes mesmo das 10h, por volta de 9h40min.

— Eu gosto dessa coisa de ser o planetário raiz. Ontem eu consegui ficar até o final do show do Pedro Sampaio. Cheguei quase 6h, acordei às 8h para estar de volta aqui cedo. É um sonho desde criança. De pensar: "nossa, quero fazer 14 anos para vir no Planeta" — conta Renato, todo trajado com roupas do Planeta Atlântida.