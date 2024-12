"Eu vou me banhar de manjericão/ Vou sacudir a poeira do corpo batendo com a mão/ E vou voltar lá pro meu congado/". Às 17h deste sábado (30), esses foram os primeiros versos que saíram de uma roda de samba montada na Rua da República, entre a Sofia Veloso e a Lima e Silva, no bairro Cidade Baixa, em Porto Alegre.