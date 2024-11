Gibson alerta a Trump Guitars sobre possível cópia da Les Paul

Uma empresa de guitarras que ostenta o apoio de Donald Trump recebeu uma reclamação porque seus produtos se parecem demais com um dos instrumentos mais famosos do mundo, informaram meios de comunicação americanos na terça-feira (26). A Trump Guitars, cujo site mostra uma foto do presidente eleito segurando uma guitarra, recebeu uma carta de "cessação e desistência" da Gibson, cujas famosas guitarras são as favoritas de músicos como Bob Dylan e Chuck Berry.