Diddy tenta prisão domiciliar e promete fazer testes toxicológicos semanalmente caso seja solto

Equipe jurídica do rapper pede revisão da decisão do juiz federal Andrew Carter, que manteve o músico detido sob a alegação de que ele poderia representar um risco à segurança da comunidade e das testemunhas do processo

01/10/2024 - 14h59min Atualizada em 01/10/2024 - 15h00min