Um dos homens mais ricos e influentes do hip-hop, Sean "Diddy" Combs, 54 anos, ganhou as manchetes recentemente após ser preso por diferentes acusações, incluindo agressão física, abuso e tráfico sexual. Conforme o site TMZ, o rapper chegou a oferecer uma quantia de US$ 50 milhões (quase R$ 274 milhões) para ficar em liberdade até o julgamento, mas o pagamento foi negado pela justiça.