Familiares, amigos e artistas lamentam a morte de Gildinho, fundador dos Monarcas

Familiares, amigos e personalidades do tradicionalismo manifestaram pesar pelo falecimento de Nésio Alves Corrêa, o Gildinho . Considerado um dos maiores artistas da música gaúcha, o acordeonista morreu aos 82 anos, a uma semana de completar 83 anos, vítima de câncer.

— Conheci a arte do Gildinho quando ainda era criança e acompanhava familiares nos bailes em Passo Fundo. Ele compôs músicas que jamais sairão da memória dos gaúchos. Os Monarcas representam a essência da música fandangueira — definiu o presidente do Movimento Tradicionalista Gaúcho (MTG), Alessandro Gradaschi.

Ele citou as canções Brasil de Bombacha, O Vento e Estampa e Legenda como marcas do estilo de composição de Gildinho.

No X, o governador em exercício, Gabriel Souza destacou que o "O Rio Grande do Sul perde um de seus maiores ícones culturais".

— É um artista muito importante para a tradição do fandango e da música tradicionalista. É uma notícia muito triste, pois de trata de uma referência para a cultura gaúcha — apontou também Neto Fagundes.

Sobrinho do artista, Evandro Corrêa destacou que, além de grande representante da arte regional, Gildinho também era uma personalidade marcante em sua vida familiar e afetiva.

— O tio Gildo era um ícone da música no Estado e no país. Ele era dedicado ao trabalho. Mantinha sua rotina de ensaios semanais. Gostava de futebol e torcia para o Grêmio. Era um cara divertido e ótimo contador de causos — lembra o sobrinho.

— Foi o primeiro e único emprego profissional que eu tive. Ele era da comissão julgadora do concurso. Depois de ver minha apresentação, já me fez o convite. Eu tinha 16 anos na época. Comecei como "free" e logo depois fui oficializado nos Monarcas e pude conviver com o Gildinho por todos estes anos — contou.