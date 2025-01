Preta Gil fala pela primeira vez nas redes sociais sobre longa cirurgia para retirada de tumor: "Vivendo um dia de cada vez"

Preta Gil está internada em São Paulo desde de dezembro do ano passado. @pretagil Instagram / Reprodução

Preta Gil apareceu pela primeira vez, por meio de stories no Instagram, para falar sobre a cirurgia de 21 horas que passou para a retirada de um tumor. A cantora está internada no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo, desde o final de dezembro do ano passado.

— Estou aqui, no hospital, me recuperando da cirurgia. Foi uma cirurgia muito, muito extensa, muito importante, e que tem um pós-operatório muito difícil. Eu estou aqui vivendo um dia de cada vez, lutando, dando meu máximo para ficar bem — disse ela na sexta-feira (10).

Até a publicação dos vídeos, Preta só havia se manifestado sobre a operação por fotos e textos nas redes sociais. Segundo a cantora, ela ainda deve passar por um longo processo de reabilitação, mas está esperançosa com a possibilidade de ir o quanto antes para casa.

— Doida para sair daqui o mais breve possível, mas tem uma jornada pela frente de recuperação, muita reabilitação e vai dar tudo certo, estou firme e forte. Em breve, estarei em casa, se Deus quiser.

A extensa operação, que faz parte do tratamento contra o câncer, começou em 19 de dezembro e acabou no dia seguinte. A cantora deixou a UTI no início de janeiro.

Preta revelou que havia sido diagnosticada com um tumor no intestino em janeiro de 2023. No final daquele ano, ela comemorou que a doença havia entrado em remissão. No entanto, a artista precisou retomar o tratamento em agosto de 2024, após descobrir que o câncer havia voltado em outras partes do corpo.