Biden afirma que deixa EUA 'mais forte' para Trump

Joe Biden afirmou, nesta segunda-feira (13), que deixa um Estados Unidos "mais forte", durante um discurso focado na Ucrânia, Gaza e China, no qual fez um balanço de sua política externa antes de passar o cargo ao republicano Donald Trump.

"Os Estados Unidos estão mais fortes, nossas alianças estão mais fortes, nossos adversários e concorrentes estão mais fracos, (e) não fomos à guerra para que essas coisas acontecessem", afirmou no Departamento de Estado.

Trump criticou repetidamente os países da aliança atlântica e, em determinado momento, disse que incentivaria a Rússia a fazer "o que quisesse" com os aliados que não pagassem o que cabia a eles.

No passado, o republicano também expressou sua admiração pelo presidente da Rússia, Vladimir Putin, enquanto Biden zombou do chefe de Kremlin sobre a situação na Ucrânia.

No balanço de seus quatro anos de mandato sobre política externa, Biden não poderia deixar de falar sobre a China, uma de suas prioridades.

"Segundo as últimas previsões, observando a trajetória atual da China, nunca vão nos superar. Ponto", afirmou, se vangloriando também de ter gerido de forma "responsável" as relações com Pequim.