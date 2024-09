Nomes de peso

Entenda a ligação de Jennifer Lopez, Justin Bieber, Beyoncé e Jay-Z com o rapper Sean "Diddy" Combs

Desde a notícia da prisão do artista, as redes sociais foram tomadas por especulações sobre a sua extensa rede de contatos. Um dos principais questionamentos é a respeito do que outros grandes nomes da indústria da música saberiam de suas ações ou até mesmo se estariam envolvidos nas atividades ilícitas das quais ele é acusado

24/09/2024 - 17h33min Atualizada em 26/09/2024 - 09h14min