A cantora Liniker anunciou nesta sexta-feira (13) que levará os shows da turnê Caju, seu segundo disco de estúdio que chegou às plataformas de áudio no dia 19 de agosto, para sete capitais brasileiras, incluindo Porto Alegre. Aqui, ela se apresentará no dia 23 de janeiro de 2025, no Auditório Araújo Vianna.