Grandes nomes do rock gaúcho vão subir ao palco do Auditório Araújo Vianna no sábado (14), na segunda edição do KTROCK. Evento, promovido pela KTO, estreou no ano passado e terá apresentações de Wander Wildner, Graforréia Xilarmônica, Defalla, Rosa Tattooada e Carlinhos Carneiro.