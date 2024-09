Em Nashville

Jon Bon Jovi ajuda salvar vida de mulher em ponte dos Estados Unidos

Cantor convenceu-a de sair do lado de fora da grade de proteção e voltar para a passarela. Ele filmava um videoclipe no local no momento do incidente.

12/09/2024 - 11h19min Atualizada em 12/09/2024 - 22h25min