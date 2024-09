Após o anúncio da volta do Oasis, começaram a circular nas redes sociais pedidos para o retorno do The Smiths, uma reunião muito improvável de acontecer. No entanto, Morrissey, vocalista do grupo britânico criado e encerrado nos anos 1980, disse que aceitaria tocar novamente com Johnny Marr, guitarrista da banda com quem tem relações rompidas.