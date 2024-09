Entrevista Notícia

"Parar de beber foi essencial", diz João Gordo sobre os cuidados com a saúde

De volta a Porto Alegre para show com o Ratos de Porão no próximo sábado (31), músico fala sobre como é chegar aos 60 anos, a perda de 50 quilos desde a pandemia e o que espera do futuro

28/08/2024 - 21h52min Atualizada em 29/08/2024 - 16h15min