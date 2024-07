O futuro da banda Tenacious D é incerto — tudo por conta de uma piada feita por Kyle Gass, parceiro musical de Jack Black, que repercutiu mal. Gass comemorou o aniversário de 64 anos no domingo (14), durante um show do duo na Austrália. Na ocasião, o artista fez uma alusão ao atentado sofrido por Donald Trump no dia anterior, no qual o ex-presidente levou um tiro de raspão na orelha.