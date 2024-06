Carregando consigo o legado de ser um dos grandes nomes da música brasileira, Chico Buarque completa, nesta quarta-feira (19), 80 anos. Mas não é só na história que o cantor permanece relevante: com 2,5 milhões de ouvintes mensais no Spotify, o artista segue lançando novas músicas e realizando turnês, como a recente Que Tal Um Samba?, no início do ano passado.