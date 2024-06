A 1ª Vara Empresarial do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro rejeitou um pedido de indenização de Caetano Veloso contra a Osklen e o estilista Oskar Metsavaht nesta terça-feira (18). O artista havia exigido um valor de R$ 1,3 milhão após a marca lançar uma coleção inspirada no tropicalismo sem a autorização dele.