O violão utilizado por John Lennon na gravação de diversas músicas dos Beatles foi leiloado a um comprador anônimo, em Nova York, na última quarta-feira (29), por U$S 2,85 milhões de dólares, valor equivalente a cerca de R$ 14,5 milhões. Com a venda, o instrumento de 12 cordas, modelo Hootenanny, do início dos anos 1960, tornou-se uma das peças mais valiosas da história da banda.