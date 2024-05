Renato Borghetti regravou a música Merceditas, clássico tradicionalista gaúcho, para promover arrecadações e ajuda humanitária ao Rio Grande do Sul. A ação foi feita em pareceria com o Instituto Playing for Change Brasil, projeto social que apoia programas de educação musical em regiões carentes. A filmagem foi feita na sede do Projeto Fábrica de Gaiteiros, em Barra do Ribeiro, uma das cidades afetadas pela chuva no Estado.