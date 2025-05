Marrone teve cinco costelas trincadas e passou por cirurgia após queda de palco

Marrone caiu do palco após se desequilibrar durante show em Goiânia, no sábado.

O sertanejo Marrone precisou passar por uma cirurgia depois de sofrer um acidente durante um show em Goiânia no último sábado (10), quando caiu do palco . A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa do cantor ao Estadão nesta segunda (12).

"Em decorrência do acidente sofrido no último sábado (10), Marrone segue internado, em observação. Além do corte próximo ao supercílio, houve uma fratura no dedo da mão esquerda, que precisou de uma pequena cirurgia. Exames mais minuciosos apontaram cinco costelas trincadas. Marrone segue internado, ainda sem previsão de alta e passa bem", diz nota.