Há pouco reinaugurado, o Teatro de Câmara Túlio Piva (Rua da República, 564), localizado no bairro Cidade Baixa, na Capital, será palco para mais uma edição do espetáculo Música Popular Gaúcha nesta quinta-feira (2), às 20h. Os ingressos estão disponíveis a R$ 30, pelo Sympla, com taxas. Sócios do Clube do Assinante têm 50% de desconto.