O estado de saúde de Anderson Leonardo, vocalista do Molejo, foi atualizado nesta quinta-feira (4) pelo empresário do grupo, Marcelo Tokito, e pelo músico Claumirzinho nas redes sociais. O cantor está internado desde o dia 24 de março para o tratamento de um câncer na região inguinal, no Hospital Unimed-Barra, no Rio de Janeiro.