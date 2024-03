Para inaugurar a primeira edição de 2024 do projeto Cenas Mínimas, o Centro Cultural da UFRGS apresenta o evento Batalha Show: Mulheres da Cena H2. A estreia ocorre nesta segunda (18), às 19h, no Centro Cultural da UFRGS, que fica localizado na Rua Engenheiro Luiz Englert, 333, no campus central da Universidade.