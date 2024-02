O Planeta Atlântida está chegando! Serão mais de 12h de programação por dia e está tudo pronto para a maratona de shows do maior festival de música do sul do país na Saba, nos dias 2 e 3 de fevereiro, em Atlântida, no Litoral Norte. E para ficar por dentro de tudo e ter a melhor experiência, listamos as principais informações para os planetários curtirem com conforto e segurança os dois dias de shows.