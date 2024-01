Quem for ao Planeta Atlântida 2024, que ocorre nos dias 2 e 3 de fevereiro na Saba, em Atlântida, receberá gratuitamente seu próprio copo, que será disponibilizado em cada dia de festival. Dessa forma, quem for aos dois dias do evento não precisará levar no sábado o copo que ganhou na sexta, pois irá retirar outro.