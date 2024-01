A 27ª edição do Planeta Atlântida será realizada na Saba, na praia de Atlântida, Litoral Norte, nesta sexta-feira (2) e no sábado (3). O festival está prestes a reunir os planetários vindos de diversos destinos: Capital ao Interior, da Serra ao Litoral, todos querem aproveitar as mais de 30 atrações musicais.