Hermeto Pascoal virou sinônimo de hermetismo em um país que só dá holofotes para o que toca nas rádios. Conhecendo a origem e o pensamento de um dos maiores músicos contemporâneos do mundo, fica mais fácil entender por que sua sonoridade é assim, experimental, improvisada, fora do padrão, amalucada para ouvidos acostumados às pegajosas rimas chicletes. Aos 87 anos, o multi-instrumentista estará em Porto Alegre nesta quinta-feira (8), às 20h, no átrio do Farol Santander, para mostrar a antigos e novos públicos que toca para todos. O show faz parte da programação do Porto Verão Alegre.