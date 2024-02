Após ser premiado na categoria Dr. Dre de Impacto Global, que homenageia artistas que tiveram impacto significativo na indústria musical, o rapper Jay-Z, 54 anos, criticou o Grammy em seu discurso na noite deste domingo (4). No palco, o artista lembrou que sua esposa, Beyoncé, mesmo sendo a maior ganhadora da história da premiação, nunca levou para casa a estatueta mais cobiçada do evento, a de álbum do ano.