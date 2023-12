Beyoncé chegou a Salvador, Bahia, na noite desta quinta-feira (21), em jatinho particular e às 23h13min subiu ao palco no Centro de Convenções da cidade, onde ocorre o evento da pré-estreia do filme Renaissance: a film by Beyoncé. A aparição durou quatro minutos, rápida assim como a passagem da cantora pelo país, que voltou para os Estados Unidos na madrugada desta sexta-feira (22). Segundo o portal Uol, a artista passou mais tempo no avião, cerca de 10h contando ida e volta para Nova Iorque, do que em solo brasileiro — em torno de seis horas.