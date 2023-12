Ao longo desta quinta-feira (21), as redes sociais foram tomadas por especulações de que Beyoncé está vindo ao Brasil. No final da tarde, uma história de que o jatinho da cantora teria pousado no aeroporto de Salvador começou a repercutir, e até o prefeito da capital baiana entrou na onda e se pronunciou no X (antigo Twitter). A notícia empolgou os fãs brasileiros.