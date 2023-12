Não vai ser desta vez que a estatueta do careca dourado virá para as terras tupiniquins. O Brasil está fora da disputa do Oscar, após a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas divulgar, nesta quinta-feira (21), a pré-lista de indicados de 10 categorias, incluindo melhor filme estrangeiro e melhor documentário. Nas duas, Retratos Fantasmas ficou de fora.