A disputa jurídica que envolve o filho do cantor Chorão, Alexandre Lima Abrão, e os músicos Marcão Britto e Thiago Castanho, que integraram a banda Charlie Brown Jr, ganhou novo desdobramento. A defesa dos músicos acusa o herdeiro do cantor de falsificar assinatura em contrato com a empresa Peanuts Wordlwide, que detém os direitos da marca Charlie Brown. As informações são do Splash Uol.