Viúva de Chorão, Graziela Gonçalves está brigando com o filho do artista, Alexandre Lima Abrão, na Justiça por direitos relacionados à marca Charlie Brown Jr. Em entrevista publicada pelo g1 nesta terça-feira (30), ela falou pela primeira vez sobre essas disputas, afirmando que espera ser respeitada enquanto herdeira do artista.