A noite desta segunda-feira (29) foi de dinâmica para gerar discórdia entre os confinados do Big Brother Brasil 24, mas o fogo no parquinho só aconteceu mesmo depois do programa ao vivo. O líder MC Bin Laden, os emparedados Alane, Isabelle, Juninho e Luigi, e Fernanda, que venceu a prova do anjo, participaram do sincerão.