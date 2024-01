Depois de um dia tenso entre os brothers, com discussões entre Davi e sua aliada Isabelle, o clima ficou mais leve com a festa neste sábado (27). Entre hits como Deixa a Vida Me Levar, Verdade e O Som de Madureira, a noite foi de muita curtição ao som de Zeca Pagodinho e Pretinho da Serrinha. Desta vez, o pagodeiro Rodriguinho não ficou parado e se divertiu com os colegas de confinamento.