Filhos de Gugu ficaram com 75% da fortuna do apresentador. Os 25% restantes foram divididos entre os cinco sobrinhos.

Cinco anos após a morte de Gugu Liberato, a disputa judicial pela herança do apresentador finalmente chegou ao fim .

Avaliado em R$ 1,4 bilhão , o patrimônio foi dividido conforme o testamento deixado por Gugu : 75% destinados aos filhos, João Augusto, Sofia e Marina, e os outros 25% — o equivalente a cerca de R$ 350 milhões — para os cinco sobrinhos . As informações são do Extra.

A mãe dos filhos do apresentador, Rose Miriam di Matteo, desistiu da ação que buscava o reconhecimento de união estável com Gugu, o que lhe daria direito à metade dos bens.

Os sobrinhos beneficiados fazem parte do núcleo familiar mais próximo de Gugu. Três deles são filhos de Amândio Liberato, irmão mais velho do apresentador, enquanto os outros dois são filhos de Aparecida Liberato, que foi inventariante e curadora do espólio a pedido de Gugu.