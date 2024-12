Viola (Gabz) em "Mania de Você". Manoella Mello / TV Globo/Divulgação

Mania de Você promete entregar emoção aos telespectadores nesta segunda-feira (16). Além do resumo da trama do horário das 21h da TV Globo, Zero Hora preparou um compilado de tudo o que ocorrerá no universo das novelas nesta noite.

Mania de Você - RBS TV, 21h20min

Luma repreende a atitude de Mavi. Mavi quer trazer Filipa ao Brasil. Iberê procura Mavi. Fátima mostra a Diana o bilhete de Gael, e as duas decidem ir até o resort para saber se o rapaz trabalha no local.

Daniel questiona Michele sobre seus sentimentos por Cristiano. Cristiano é agredido na prisão. Tomás trabalha em um bar na comunidade. Leidi sofre ao ver o estado do apartamento de Evelyn, e Ísis a provoca.

Garota do Momento - RBS TV, 18h25min

Beatriz se recusa a alisar seu cabelo, e Glorinha faz uma proposta para Juliano. Zélia descobre uma foto de Clarice com Antônio. Mauro controla Celeste. Edu dá dinheiro para Nelson se livrar do agiota. Juliano teme que Arlete reconheça Bia. A mando de Maristela, Basílio se aproxima de Arlete.

Bia adultera o produto de Glorinha para o cabelo de Beatriz. Eugênia vê quando Valdete invade o camarim de Alfredo. Alfredo confronta Valdete e ordena que a moça assuma suas ações perante o público do concurso. Teresa chega para apoiar Jacira, que vence o concurso. Juliano anuncia o novo sabonete no programa de Alfredo. Em cima do palco para o lançamento do sabonete, Beatriz tem uma crise de asma.

Volta Por Cima - RBS TV, 19h40

Jão fica transtornado com a revelação de Neuza sobre sua paternidade, e Madalena o acolhe. Gerson contrata Miranda para se reaproximar de Yuki. Roxelle conforta Neuza. Joyce sente ciúmes de Sebastian. Yuki organiza uma festa para Silvia. Violeta recebe uma joia de Osmar e desconfia. Doralice pede que Rique readmita Tereza como costureira.

Belisa pede para Osmar se afastar de Joyce. Madalena compra sua loja de Pegue e Monte. Jão teme encontrar Edson na empresa. Osmar ameaça ir embora, para defender a permanência de Tereza e Jayme na casa de Violeta. Ana Lúcia implica com Madalena. Edson parabeniza Jão pelo filho que terá com Cacá.

A Caverna Encantada - SBT, 20h45min

Lavínia entrega a Norma as cópias dos jornais com a matéria que mencionava a má gestão da diretora. Norma tritura os jornais e agradece a lealdade da Lavínia. César avisa Elisa que deseja terminar o namoro e que Pilar é a dona de seu coração.

Força de Mulher - Record, 21h