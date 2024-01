Wanessa Camargo está tendo problemas para conviver com Davi, no BBB 24. Segundo a filha de Zezé Di Camargo, o baiano desperta "gatilhos" nela, pois o brother tem atitudes que se assemelham com as de outras pessoas agressivas que ela conhece. Por isso, a sister colocou um alvo no colega de confinamento, afirmando que votará nele em todas as oportunidades.