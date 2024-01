Matuê não esquece que, da primeira vez em que esteve no Planeta Atlântida, em 2020, fez o chão tremer. O público ficou tão empolgado que pulava muito durante a apresentação do rapper. Ele retornou ao festival no ano passado, fazendo um dos shows mais esperados da edição, no palco principal. Agora, o artista cearense volta ao evento ao lado de WIU e Teto, representando a gravadora 30PRAUM, do próprio Tuê, como é chamado pelos parceiros e fãs.