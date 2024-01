O sertanejo de Gusttavo Lima, o trap de Matuê, o funk de Ludmilla, o pagode de Thiaguinho. A diversidade musical promete ser a marca do Planeta Atlântida 2024, que ocorre nos dias 2 e 3 de fevereiro, na Saba, em Atlântida. E é claro que, com estes e outros artistas de peso no line-up do festival, o que não faltará é hit.