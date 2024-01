É uma combinação vencedora: uma das maiores bandas de rock do Brasil na maior festa do Sul do país. Após 13 anos, Os Paralamas do Sucesso voltam a ser atração no Planeta Atlântida. Herbert Vianna (guitarra e vocal), Bi Ribeiro (baixo) e João Barone (bateria) subirão ao Palco Planeta no sábado (3), a partir das 20h.