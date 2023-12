O cantor sertanejo Zé Neto, da dupla com Cristiano, sofreu um acidente de trânsito na noite de terça-feira (5). Ele saía do rancho dele na cidade de Fronteira, na divisa entre Minas Gerais e São Paulo, quando o veículo onde estava capotou após colisão na rodovia. O cantor foi socorrido com ferimentos graves, mas sem risco de vida.