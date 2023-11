Não tem tempo ruim para quem quer fazer festa e curtir boa música. Foi nesta batida que o público entrou no primeiro dia do Festival Turá, neste sábado (18), no Anfiteatro Pôr do Sol. Quem marca presença no evento pouco se importa com o barro no local, devido à chuva dos últimos dias na Capital. O lance é entrar no ritmo e aproveitar o momento.