A cantora Taylor Swift decidiu adiar o segundo show que faria na noite deste sábado (18), no Estádio Olímpico Nilton Santos (Engenhão), no Rio de Janeiro. Em um comunicado publicado em suas redes sociais, a cantora informou que resolveu tomar essa decisão por causa das temperaturas extremas. Neste sábado, o Rio marcou um novo recorde, com termômetros beirando os 41ºC.